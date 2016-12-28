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28 كانون الأول 2016
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اسرائيل توافق على بناء مبنى استيطاني في حي فلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة

publishing date: 28/12/2016 10:40:25
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اسرائيل توافق على بناء مبنى استيطاني في حي فلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة
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وافقت اسرائيل على تشييد مبنى للمستوطنين من اربعة طوابق في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، قبل ساعات من خطاب لوزير الخارجية الاميركي جون كيري حول رؤيته للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
 
وأعلنت منظمة "عير عاميم" المناهضة للاستيطان انه بعد ساعات على قيام لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس بارجاء النظر في اصدار تراخيص لبناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، فانها وافقت على تشييد مبنى في قلب حي سلوان الفلسطيني المكتظ.وبحسب المنظمة، فان حركة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية المتطرفة التي تدعو الى الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، قدمت طلب البناء.
  
وتأتي هذه الخطوة بعد تبني مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
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