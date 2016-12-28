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28 كانون الأول 2016
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بعد قرار مجلس الامن حول الاستيطان... اسرائيل تصعد

publishing date: 28/12/2016 12:23:48
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عرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري معايير لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واعتبر انه لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة وهي ترى أن احتمال التوصل إلى سلام يتبدد.
 
ودافع كيري في كلمة له عن قرار الولايات المتحدة السماح بصدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية قائلا إن الهدف من ذلك كان الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
 
وأضاف: "برغم جهودنا المخلصة على مدى سنوات بات حل الدولتين الآن في خطر شديد" و"لا يجوز لنا بضمير سليم ألا نفعل شيئا وألا نقول شيئا.. بينما نرى أمل السلام يتبدد". 
 
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