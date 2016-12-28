الرياضي يعمق جراح ضيفه هوبس

عمق الرياضي بيروت حامل اللقب جراح ضيفه هوبس متذيل الترتيب بالفوز عليه 100-73 ضمن المرحلة السادسة في الدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الأربعاء.

قدم الرياضي مباراة هجومية من طرف واحد وتألق البديل أمير سعود وقاد فريقه للفوز بتسجيله 24 نقطة منها 15 نقطة من خمس تسديدات ثلاثية. كما ساهم علي حيدر في هذا الانتصار بتسجيله 20 نقطة واستحواذه على 12 كرة مرتدة وأضاف كل من النيجيري الادي امينو 17 نقطة والصربي برانكو سفيتكوفيتش 16 نقطة.

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وسجل الأمريكي عمر توماس 25 نقطة في أول مشاركة مع هوبس في الدوري اللبناني وأضاف مواطنه داريوس جاريث 19 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بينما اكتفى الأمريكي اولي بايلي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب بتسجيل أربع نقاط في أول ظهور مع فريقه الجديد.

وصعد الرياضي الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم للمركز الثاني برصيد 14 نقطة من ست مباريات متخلفا بفارق نقطة واحدة عن الهومنتمن المتصدر الذي سيلعب مع بيبلوس في مباراة قمة غدا الخميس الساعة 5:30 مساءً مباشرةً عبر شاشتي LBCI و LDC .

واستمر هوبس وهو الفريق الوحيد الذي لم يفز حتى الآن بالمركز العاشر والأخير بعد أن مني بخسارته السادسة على التوالي.