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28 كانون الأول 2016
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سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

publishing date: 28/12/2016 14:25:26
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سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
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أبلغت سلطنة عمان السعودية اليوم الأربعاء بانضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد قد أعلن عن إنشائه في كانون الأول الماضي بحسب ما أعلن مصدر سعودي مسؤول لوكالة "رويترز".
 
وكان الأمير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية.
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وأشار المصدر الى أن ولي ولي العهد تلقى اليوم رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد.       
 
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