أسرار الصحف 29 - 12 - 2016

النهار

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تخلّصوا من أبو فاعور!...تجهد نقابة الصيادلة للتخلّص من قرارات وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور التي حدّدت نسب الأرباح على الأدويّة.الهبة أو جزء منها...تجرى اتصالات مع السعوديّة للاعلان عن الافراج عن هبتها أو عن جزء منها خلال زيارة الرئيس عون إلى المملكة.من يضمن العودة؟...يتخوّف نواب من 14 آذار من نتائج للانتخابات النيابية تقلب التسوية الرئاسية والحكومية.رسالة من السعودية...يجهد القائم بالأعمال السعودي لضمان حضور جميع رؤساء الطوائف الى دار السفارة لتوجيه رسالة انفتاح على العالم.السفيرجزم مرجع أمني أن صاروخ أرض جو الذي عثر عليه قبل أكثر من شهر مع تنظيم "داعش" في لبنان مصدره أحد مستودعات "الج?ش السوري الحر" في الشمال السوري.تشهد أروقة "الثنائي الشيعي" تنافسا محموما على موقع رئاسة هيئة تعنى بالإعلام المرئي والمسموع.تشهد تنظيمات إسلامية تابعة لتنظيم دولي نقاشات فكرية وسياسية تتراوح بين رفض العنف مطلقا واعتماد السلمية وبين الاستمرار في التصعيد السياسي والامني.المستقبليقالإنّ أوساطاً سياسية تبدي ثقتها بأن تنسحب الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة على ملف قانون الانتخاب الجديد الذي لم تستبعد أن يصار إلى الاتفاق عليه وإقراره بسرعة قياسية تماماً كما حصل على صعيد إنجاز الاستحقاق الحكومي.الجمهوريةتبيّن أن السرعة في مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة واختصار الجلسات جاء بعد طلب عدد من النواب لإرتباطهم بمواعيد لقضاء إحتفالات عيد رأس السنة خارج لبنان.يتندّر وزير قديم جديد في مجالسه على إسم وزارته الجديدة، ويقول "قد أعرف أسرار الفضاء، قبل أن أعرف ما هي مهمة وزارتي".أكد زعيم سياسي أمام حلقة ضيقة من معاونيه أن تطمينات نقلت اليه من جهة فاعلة لم تبدِّد شيئاً من هواجسهالبناءلم يخف مسؤول كتائبي سابق خشيته من أن يخسر حزبه كلّ تمثيله النيابي في الانتخابات المقبلة إذا استمرت القيادة الحالية راكبة رأسها ومتعامية عن الحقائق السياسية، وهو ما جعلها تخسر التمثيل الحكومي، بعدما كان للكتائب ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة، داعياً النائب سامي الجميّل إلى مراجعة مواقفه واعتماد سياسة ثابتة وواضحة، والإقلاع عن ازدواجية المواقف التي أوصلته إلى هذا المأزق…