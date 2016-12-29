2016 تودعنا بثلوج تلامس الـ900 متر

بعد استراحة النشاط جوي، يشهد لبنان، بعد ظهر اليوم وفي الايام المقبلة، طقسا متقلبا الى غير مستقر بسبب اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة تدريجيا نحو الحوض الشرقي للمتوسط.



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‫الجمعة ٣٠ك١: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار متفرقة صباحا وثلوج على ١٣٠٠م. وتنشط الرياح ليلاً. الخميس : يتحول الطقس بعد الظهر والعصر الى غير مستقر مع امطار رعدية تكون غزيرة احيانا، وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠م حرارة السواحل بين ١٠ و ١٦ درجة الرياح ناشطة جنوبية الى جنوبية غربية ويرتفع موج البحر (مترين).‫الجمعة ٣٠ك١: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار متفرقة صباحا وثلوج على ١٣٠٠م. وتنشط الرياح ليلاً.

‫السبت ٣١ك١: غير مستقر مع امطار متفرقة غزيرة احيانا وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠م - ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع وقد تلامس ٩٠٠م في بعض المناطق ليل السبت - الاحد تنخفض الحرارة لتسجل ساحلا بين ٨ و ١٤ درجة.

‫الاحد ١ك٢: غير مستقر مع امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠م - ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع، قد تلامس ال ٩٠٠م صباحاً وانخفاض طفيف بالحرارة لتسجل ساحلا بين ٧ و ١٤ درجة.