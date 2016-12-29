وقف لاطلاق النار في سوريا... هل يصمد؟

بدأ منتصف ليل الخميس الجمعة سريان وقف اطلاق نار شامل في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي، يمهد لتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ نحو ست سنوات.

ومن جهته، اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة وافقت على بد محادثات سلام.

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وبدوره، أكد الجيش السوري وقف الاعمال القتالية على كافة الأراضي السورية بدءا من منتصف ليل الخميس الجمعة.

ويستثنى من الاتفاق داعش وفتح الشام والمجموعات المرتبطة بهما بحسب ما أعلنت وكالة سانا.

غارات روسية على مدينة الباب السورية

هذا،وشنت مقاتلات روسية ليل الاربعاء الخميس غارات على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في القطاع الجنوبي لمدينة الباب السورية التي يسيطر عليها الجهاديون ويحاول مقاتلو المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي استعادة السيطرة عليها، حسبما اوردت وكالة دوغان التركية. وياتي الاعلان عن الغارات التي تتم للمرة الاولى على ما يبدو، بعد اعلان التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في سوريا بمبادرة من روسيا وتركيا.

وزير الخارجية التركي: لن نجري محادثات مع الأسد

دعا وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو كل الفصائل الأجنبية بما فيها عناصر حزب الله لمغادرة سوريا، آملا التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار قبل نهاية العام الحالي.

واكد أوغلو أن بلاده لن تجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الى عدم وجود حاليا عملية مشتركة مع روسيا ضد داعش بمدينة الباب السورية.

من جهة أخرى، أعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مواضيع عدة من بينها الوضع في سوريا.

إردوغان​: لا ينبغي إهدار فرصة وقف إطلاق النار في سوريا

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا ينبغي إهدار الفرصة التي أتاحها وقف إطلاق النار في سوريا.



وشكر إردوغان روسيا على جهودها في وقف إطلاق النار الذي قال إنه سيشمل الضربات الجوية. وقال الرئيس التركي إن المحادثات المزمعة بشأن سوريا في أستانة عاصمة قازاخستان لن تحل محل محادثات أخرى في جنيف بل ستكملها.

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان محادثات سوريا المزمعة في ​كازاخستان

وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو المحادثات المقبلة بشأن سوريا المزمع عقدها في أستانة عاصمة كازاخستان. واتفق الوزيران خلال المحادثة الهاتفية على ضرورة تنسيق وقف إطلاق النار في سوريا مع إيران ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا.

المرحبون باتفاق وقف اطلاق النار