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29 كانون الأول 2016
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هل طرد جورج وسوف الجمهور من الاستديو؟ وما حقيقة الـ370 ألف دولار؟

publishing date: 29/12/2016 04:54:18
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هل طرد جورج وسوف الجمهور من الاستديو؟ وما حقيقة الـ370 ألف دولار؟
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بعدما أثارت زيارة الفنان جورج وسوف الكثير من الجدل أثناء زيارته لتونس من أجل إطلالة إعلامية، تداولت مواقع تونسية خبر طرد سلطان الطرب للجمهور من الاستديو أثناء تصوير الحلقة، لكن فريق عمل البرنامج التونسي نفى هذه الشائعات في بيان صحافي.
وأوضح البيان "خلال تسجيل الحلقة، كان تفاعل الجمهور قوياً معه والصيحات تتعالى كثيراً ما أدى الى قطع التصوير أكثر من مرة، ما أزعج وسوف الذي يريد أن ينهي التصوير سريعاً، فطلب بكل لطف إكمال التصوير من دون الجمهور، لذلك تم إخراجهم من الاستديو".
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من جهة أخرى، إنتشرت معلومات أخرى تفيد أن جورج وسوف قد تقاضى لقاء الظهور على القناة مبلغاً يقدر بحوالي 800 ألف دينار تونسي أي 370 ألف دولار أميركي، الأمر الّذي تم نفيه في البيان أيضاً.
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