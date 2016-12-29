ادوية الامراض المستعصية: حلول سريعة وآلية جديدة

أكد وزير الصحة غسان حاصباني حرصه على أن تكون وزارة الصحة منظمة للأمور الصحية، لافتا الى أنه عند تسلمه مسؤولية الوزارة رفع كتاباً لصرف اعتماد اضافي واجتمع مع نقيب مستوردي الأدوية لإيجاد حلول وتأمين الحاجات الضرورية.

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وقال حاصباني، في مؤتمر صحافي لطرح مشكلة الدواء : "سيكون لنا لقاءات اخرى لطرح مخططات الوزارة في المستقبل وسنضيف آليات جديدة على ما فعله الوزير الأسبق وائل بو فاعور وسنخفف الضغط عن خزينة الدولة"،متمنياً التعاون الشفاف من قبل القطاع الصحي والتعويل على النية الإيجابية في هذا العهد الجديد وتخفيف الهدر من اجل المجتمع اللبناني.وشدد على أنه لا يقبل بان يُرفض المريض من قبل المستشفيات وخصوصاً في الحالات الطارئة.