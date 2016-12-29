خاص: 2016 حصدت أرواحهم.. لائحة مشاهير أذهلوا العالم بإبداعاتهم وغادروا

شهدت سنة 2016 على رحيل عددٍ كبيرٍ من المشاهير الّذين أذهلوا العالم بإبداعاتهم الفنيّة. وفي كلّ مرّةٍ خسر العالم أحدهم، كانت مواقع التواصل الإجتماعي ترتدي الأسود حداداً على أرواحهم. تطول لائحة النجوم الّذين فارقوا الحياة في عام 2016، فاخترنا لكم أبرز الأسماء الّذين تركوا بصمةً لن تُمحى مع مرور السنين.

بدأت سنة 2016 بحصد الأرواح مع وفاة المغني البريطاني الشهير ديفيد بوِي عن عمر يناهز 69 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان، وذلك بعد مشوارٍ حافلٍ بدأه في السبعينيات من القرن الماضي.

أمّا عربيّاً، فغيب الموت الممثل المصري ممدوح عبد العليم عن عمر ناهز الـ 60 عاماً إثر أزمة قلبية. وتوفي الكاتب والصحافي محمد حسنين هيكل، أحد أشهر الصحافيين المصريين والعرب عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وودّع العالم أجمع الفيلسوف والروائي والباحث الإيطالي أومبرتو إيكو الذي سحر العالم بروايته التاريخية "اسم الوردة" وتوفي عن 84 عاماً.

وتوفي في باريس المفكر والكاتب والمترجم السوري جورج طرابيشي عن 77 عاما، تاركاً وراءه إرثاً ثقافياً ضخماً يضمّ نحو 200 كتاب بين الأعمال المترجمة والمؤلفات.

وفقد عالم البوب الفنان الأميركي الشهير برينس الّذي يُعتبر أحد أهم موسيقيي البوب في جيله، عن سن 57 عاماً.

كما توفي المخرج السوري خلدون المالح عن عمر يناهز 78 عاماً بعد مسيرة فنية زاخرة بالأعمال الناجحة. و اشتهر المالح بإخراجه أشهر أعمال الممثل السوري دريد لحام مثل "صح النوم" و"مقالب غوار".

وتفاجأت مصر بغياب وائل نور داخل شقته في الإسكندرية بسبب أزمة قلبية مفاجئة. وتأثر محبّوه بخبر وضع غادة النجار، زوجة وائل نور، مولودها الجديد بعد مرور أقل من أسبوع على وفاة زوجها.

ومن أبرز المحطات في عام 2016، نذكر وفاة أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي عن عمر يناهز 74 عاماً. كيف لا وهو من أُطلق عليه لقب "أعظم ملاكم" في التاريخ.

وأعلنت وسائل الاعلام الايرانية هذا العام وفاة المخرج السينمائي الايراني الحائز على أشهر الجوائز الدولية عباس كيارستمي في باريس عن عمر ناهز 76 عاماً.

كما توفي المخرج التلفزيوني العراقي القدير عمانوئيل رسام عن 76 عاماً، بعد أن أصيب بعارض صحي مفاجئ في كندا.

ولا بدّ من أن نذكر رحيل داريو فو الكاتب المسرحي والممثل الإيطالي الشهير الحائز على جائزة نوبل للآداب عن عمر يناهر التسعين عاماً.

ورحل عن عالمنا الشاعر المصري الكبير فاروق شوشة عن عمر ناهز 80 عاماً بعد حياة إعلامية وأكاديمية وإبداعية حافلة بالانجازات.

في لبنان، توفّي الموسيقار ملحم بركات عن عمرٍ يناهز الـ71 عاماً في مستشفى أوتيل ديو في بيروت بعد صراعٍ مع المرض. وأشعل خبر وفاة أبو مجد مواقع التواصل الإجتماعي وانهالت تعليقات النجوم والمشاهير الحزينة والمعزية.

وتوفيت الفنانة منى مرعشلي إثر أصابتها بنوبة قلبية أودت بحياتها عن عمر 58 عاماً، وهي الّتي غنت "يا شمس عمري غيبي".

وخسر المسرح التونسي القدير المنصف السويسي الّذي يُعتبر من أبرز رجالات المسرح في تونس ممثلاً ومخرجاً ومدرّساً، وقد امتدت مسيرته على أكثر من نصف قرن.

كما توفي الموسيقي والشاعر الكندي ليونارد كوهين عن 82 عاما، تاركاً وراءه إرثاً غنائياً ضخماً اثرى المكتبة الفنيّة العالميّة لعقود.

وصدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني برحيل الممثل الكوميدي المصري أحمد راتب عن عمر يناهز الـ67 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة. وجاء الخبر بعد ساعات من رحيل الممثلة المصرية زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية عن ٧٦ عاماً بعد صراع من المرض.

وفي عام 2016 أيضاً، غيّب الموت الممثل المصري الشهير محمود عبد العزيز عن عمر يناهز 70 عاماً بعدما تدهورت حالته الصحية وفشل الأطباء في التعامل معها.

كما خيّم الحزن على فنانين عالميين بسبب رحيل فرقة ألكسندروف إثر حادث سقوط الطائرة الروسية في البحر الأسود.

وقبل نهاية عام 2016، فجع الوسط الفني العالمي برحيل النجم البريطاني جورج مايكل عن عمر يناهز 53 عاماً.

ورحلت الممثلة الأمريكية كاري فيشر الّتي اشتهرت بأداء دور الأميرة ليا في سلسلة أفلام "حرب النجوم" عن ستين عاماً إثر إصابتها بأزمة قلبية. واستيقظ العالم اليوم على خبر وفاة أسطورة هوليوود ديبي رينولدز بعد يوم من موت ابنتها كاري فيشر.