نجوى كرم تختم 2016 بصورٍ عفوية: "اضحكوا معنا"

إختارت الفنانة نجوى كرم أن تودّع عام 2016 بطريقة طريفة وصور عفويّة نالت إستحسان متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

فنشرت الفنانة نجوى كرم اليوم صورة جديدة عبر حسابها على تويتر جمعتها بطريقة عفوية مع الفنانة سيرين عبد النور والإعلاميّة جومانا بو عيد، وقد طغت أجواء السعادة على اللقطة. وأرفقت نجوى الصورة بتغريدةٍ جاء فيها "شو هالجَمعة الحلوة".

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وكانت قد نشرت شمس الغنية اللبنانية صورة من كواليس حفلها في ستوكهولم قائلةً "اضحكوا معنا، هذه الصورة من رواق الفندق بسبب عطل تقني في محوّل الكهرباء". وقد ظهرت نجوى كرم في اللقطة وهي تصفّف شعرها في رواق الفندق.

كما أعادت نشر صورة من تنفيذ حساب عديلة الساخر تحت عنوان "ست نجوى شو سرّك؟" وتظهر إطلالة نجوى كرم ليلة عيد الميلاد في سنة 2026 على هيئة طفلة صغيرة.

Chou Hal jam3a l bet3a22id pic.twitter.com/Lb7g99o45M — Najwa Karam (@najwakaram) December 29, 2016