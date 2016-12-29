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جعجع: اختيار وزرائنا جاء وفقاً للمواصفات التي يملكونها

publishing date: 29/12/2016 08:00:43
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جعجع: اختيار وزرائنا جاء وفقاً للمواصفات التي يملكونها
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اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان اختيار الوزراء القواتيين في الحكومة، جاء وفقاً للمواصفات التي يملكونها.

 

جعجع وفي خلال العشاء السنوي لمصلحة المهندسين الذي أقيم في معراب، قال: "أصبح لدينا رئيس للجمهورية وحكومة أخذت الثقة، ولو أنها ليست على قدر تطلعاتنا، ولكن يُمكننا محاسبتها ويُمكننا إسقاطها أيضاً اذ يُمكن لرئيس الجمهورية أن يجري استشارات مجدداً لتكليف رئيس حكومة جديد، وقد عادت الحياة الى المجلس النيابي،" داعياً للجهوز لانتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي جديد.

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