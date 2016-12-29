توتر في عين الحلوة بعد اغتيال شاب ينتمي الى حركة فتح

تسود حال من التوتر في مخيم عين الحلوة بعد مقتل الشاب ابراهيم منصور الذي ينتمي الى حركة فتح باطلاق نار من قبل شخص مقنع عند مفرق سوق الخضار في المخيم.

وكان منصور قد اصيب اصابات خطرة ونقل الى مستشفى النداء الانساني ومن ثم الى مستشفى الراعي في مدينة صيدا حيث توفي متأثرا بجروحه.

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وقد كشفت مصادر أمنية ان العملية تأتي في سلسلة التصفيات والحوادث التي تحصل في الاونة الاخيرة في عين الحلوة بين حركة فتح والمجموعات الاسلامية، وكان من بينها قتل اسلاميين اثنين منذ فترة على خلفية اثارة مشاكل مع حركة فتح.