ليلة رأس السنة... مالك مكتبي والقصّة الملحميّة



الإعلامي مالك مكتبي وفريق عمله صبّوا جهوداً حثيثة، في محاولة منهم لجمع الأجزاء المتناثرة عن حقيقة زينب، هي التي اكتشفت أن والدتها التي عاشت معها ليست أمها البيولوجية.



الإنسان بطبعه البشري وغريزته يسعى دوماً الى اكتشاف هويته، حقيقة وجوده، جذوره وأصله. وزينب تحمل سؤالاً واحداً: من هي والدتي؟

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رحلة البحث عن والدة زينب Deepa Darmasiri بدأت أمس الأربعاء، رحلة أقل ما يقال فيها إنها شاقة، مليئة بالغموض والمتاعب. رحلة حبست ببداية أحداثِها أنفاسكم، وسمّرتكم أمام شاشتي LBCI و LDC. أماّ العدّ العكسي للنهاية "غير المتوقَّعة"، انطلق...



حلم التوجه الى سيريلنكا أصبح قريباً... عاش المشاهدون ليل أمس الأربعاء بداية رحلة اكتشاف الحقيقة التي تبحث عنها زينب.الإعلامي مالك مكتبي وفريق عمله صبّوا جهوداً حثيثة، في محاولة منهم لجمع الأجزاء المتناثرة عن حقيقة زينب، هي التي اكتشفت أن والدتها التي عاشت معها ليست أمها البيولوجية.الإنسان بطبعه البشري وغريزته يسعى دوماً الى اكتشاف هويته، حقيقة وجوده، جذوره وأصله. وزينب تحمل سؤالاً واحداً: من هي والدتي؟رحلة البحث عن والدة زينب Deepa Darmasiri بدأت أمس الأربعاء، رحلة أقل ما يقال فيها إنها شاقة، مليئة بالغموض والمتاعب. رحلة حبست ببداية أحداثِها أنفاسكم، وسمّرتكم أمام شاشتي LBCI و LDC. أماّ العدّ العكسي للنهاية "غير المتوقَّعة"، انطلق...حلم التوجه الى سيريلنكا أصبح قريباً...

بالرغم من العوائق كافة، توّجه الإعلامي مالك مكتبي وزينب الى كولومبو، عاصمة سيريلنكا. فما الذي ينتظرهما هناك؟ الى من سيلتجئان؟ وهل من أدلة جديدة؟

عطش زينب الى الحقيقة وشغفها في اكتشاف المجهول، ظهرا في تصرّفاتها وكلماتها ودموعها، هي التي أرادت أن تتعرّف الى والدتها البيولوجية وتتواصل معها، الى درجة انها أرادت أن تعرف ما معنى كلمة ماما باللغة السيريلنكية: "Amma... شو حلوة هالكلمة"!

حلم الوصول الى خيط جديد أصبح أقرب. زينب وصلت الى مكان ما. أسئلة كثيرة تطرَح نفسها في هذا الظرف الدقيق: ما هو هذا المكان؟ مَن تنتظر؟ مع من يتواصل مالك؟ وهل من خيط جديد نحو الحقيقة؟

مرّ الكثير... الوضع تأزّم. زينب في حالة نفسية صعبة. تعبت ولم تعد قادرة على تحمّل مشقات هذه الرحلة. فهل ستستسلم؟

شاشة الـLBCI كانت ولا تزال دائماً السبّاقة في قلب المقاييس... فكيف ستكون نهاية رحلة البحث هذه؟ مالك مكتبي يؤكد مرة جديدة :"اللي عشتو هالمرة واللي رح تعيشوا معي ليلة رأس السنة، أنا لا شفتو ولا عشت متلو من قبل".

تابعوا تفاصيل هذه القصة الملحمية ليلة رأس السنة السبت 31 كانون الأول الساعة 8:30 على LBCI و LDC .



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