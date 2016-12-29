لماذا يتشتت تركيزكم خلال وقت العمل؟

قامت الطبيبة النفسية البريطانية كارولين بيتون ببحث درست فيه الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى صرف ذهنهم وتشتته عن المهام الذين يقومون بها خلال ساعات العمل.

الإعلان

وأثبتت الدراسات السابقة أنه باستطاعة الشخص العادي التركيز على مهمة معينة لمدة 12 ثانية من دون أن تتشتت أفكاره.

وتقول بيتون إن سبب تشتت التركيز لا يعود الى استخدام الأجهزة الإلكترونية كما هو شائع، بل لأسباب نفسية واجتماعية معًا.

وذكرت بيتون في الدراسة أن الأشخاص يوجّهون تركيزهم إلى الأشياء الخاطئة، الأمر الذي يدفعهم إلى عدم صب تركيزهم على المهام المهنية، مشيرة الى أن أولويات الأشخاص تغيّرت مع تطوّر المجتمع الذي جعل منهم عرضة لكمّ هائل من المعلومات بشكل مستمر.