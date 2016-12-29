شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 30 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
ذات ليلة
19:00
ذات ليلة
القائمة
منوعات
29 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

لماذا يتشتت تركيزكم خلال وقت العمل؟

publishing date: 29/12/2016 08:54:29
episodes
لماذا يتشتت تركيزكم خلال وقت العمل؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

قامت الطبيبة النفسية البريطانية كارولين بيتون ببحث درست فيه الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى صرف ذهنهم وتشتته عن المهام الذين يقومون بها خلال ساعات العمل.

 
الإعلان

وأثبتت الدراسات السابقة أنه باستطاعة الشخص العادي التركيز على مهمة معينة لمدة 12 ثانية من دون أن تتشتت أفكاره.

 

وتقول بيتون إن سبب تشتت التركيز لا يعود الى استخدام الأجهزة الإلكترونية كما هو شائع، بل لأسباب نفسية واجتماعية معًا.

 

وذكرت بيتون في الدراسة أن الأشخاص يوجّهون تركيزهم إلى الأشياء الخاطئة، الأمر الذي يدفعهم إلى عدم صب تركيزهم على المهام المهنية، مشيرة الى أن أولويات الأشخاص تغيّرت مع تطوّر المجتمع الذي جعل منهم عرضة لكمّ هائل من المعلومات بشكل مستمر.

 
وفي هذا السياق، أوضحت بيتون الى أن التطوّر التكنولوجي والمعلوماتي الحالي يستولي على انتباه الموظف الذي أصبح يهتم كثيراًب لعبة على الهاتف أو خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يؤدي حتماً الى تشتت تركيزه عن العمل.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact