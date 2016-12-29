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حالة طبية غريبة... هيكل عظمي جديد ينمو في جسد فتاة!

publishing date: 29/12/2016 09:12:27
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حالة طبية غريبة... هيكل عظمي جديد ينمو في جسد فتاة!
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تعاني الشابة الأميركية جاسمين فلويد (23 سنة) من مرض نادر يدعى FOPيصيب شخصًا بين مليونين في العالم

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واكتشف الأطباء حالة جاسمين بعدما اشتكت من ألم في رقبتها عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات. ويذكر أن هذا المرض يحوّل العضلات والأوتار والأربطة والأنسجة في جسد المريض الى عظام مع مرور الوقت.

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وتعاني الشابة الآن من مشاكل وعوائق جسدية عديدة بسبب حالتها هذه، إذ إنها غير قادرة على التحرّك بحرية إذ لا تستطيع ان ترفع ذراعيها. إضافة الى ذلك، إن جاسمين غير قادرة على الاستدارة إلى الجهة اليمنى بسبب العظام التي تنمو في ظهرها وحول قفصها الصدري.

 

والملفت هو ان حالة الشابة المرضية لا تكوّن أي عائق لها، فهي تحب السفر وقد زارت أماكن عدة مع أصدقائها.

 
يُذكر أن هناك 800 حالة من هذا المرض في العالم. و في عام 2006، قام طبيب أميركي بإجراء دراسة عن هذا المرض ووجد الجين الذي يتسبب بتكوينه.
 
 
المصدر
 
 
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