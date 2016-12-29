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الافراج عن المشتبه به التونسي الموقوف في المانيا

publishing date: 29/12/2016 10:24:56
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الافراج عن المشتبه به التونسي الموقوف في المانيا
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اعلنت متحدثة باسم النيابة الفدرالية الالمانية الخميس اطلاق سراح تونسي في الاربعين من عمره اوقف في اطار التحقيق حول عملية الدهس بشاحنة في برلين في 19 كانون الاول الحالي بعدما استبعدت السلطات تورطه.

 

وأوضحت المتحدثة ان التحقيقات اظهرت ان الرجل "ليس على علاقة بانيس العامري" (24 عاما) الذي تعتبره السلطات الالمانية منفذ الاعتداء والذي قتل يوم الجمعة الماضي في ايطاليا، مضيفة ان المشتبه به اطلق سراحه.

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