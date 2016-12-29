تناول هذه الأطعمة... للتخلّص من التوتر

​ الى شعور الإنسان بالتوتر مثل العمل وزحمة السير والمشاكل العائلية. ويلجأ الناس إلى أساليب عدّة للتخلّص من هذا الشعور فيقومون على سبيل المثال بالتمارين الرياضية.

​

لكن ما لا تعلمونه أنه بإمكانكم التخلص من التوتر من خلال تناول بعض الأطعمة، بحسب ما ذكرت باحثة أميركية في جامعة نيو يورك تدعى ليزا يونغ.

​

الإعلان

ما هي هذه الأطعمة؟

​

-سمك السلمون

​

يحتوي سمك السلمون على عناصر غذائية مثل الأوميغا 3 تساعد الشخص على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتي تحد من التهابات الدماغ وبالتالي تساعد في التخلص من الشعور بالتوتر.

​

-التوت

​

تحتوي فاكهة التوت على عناصر مضادة للأكسدة التي تساهم في إنتاج مادة الدوبامين. وتلعب هذه المادة الكيميائية التي يفرزها الدماغ دورًا كبيرًا في الشعور بالسعادة والتخلص من الشعور بالتوتر.

​

-البابونج

​

يساعد شاي البابونج في التخفيف من نسبة التوتر والتخلص من مشاكل الأرق.

​

-السبانخ

​

تحتوي أوراق السبانخ والأوراق الخضراء الأخرى على حمض الفوليك الذي يلعب دورًا مهما في معالجة الإكتئاب والحد من الشعور بالتوتر.