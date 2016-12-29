شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 30 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
ذات ليلة
19:00
ذات ليلة
القائمة
صحة و تغذية
29 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

تناول هذه الأطعمة... للتخلّص من التوتر

publishing date: 29/12/2016 10:39:04
episodes
تناول هذه الأطعمة... للتخلّص من التوتر
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

​ الى شعور الإنسان بالتوتر مثل العمل وزحمة السير والمشاكل العائلية. ويلجأ الناس إلى أساليب عدّة للتخلّص من هذا الشعور فيقومون على سبيل المثال بالتمارين الرياضية.

لكن ما لا تعلمونه أنه بإمكانكم التخلص من التوتر من خلال تناول بعض الأطعمة، بحسب ما ذكرت باحثة أميركية في جامعة نيو يورك تدعى ليزا يونغ.

الإعلان

ما هي هذه الأطعمة؟

-سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على عناصر غذائية مثل الأوميغا 3 تساعد الشخص على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتي تحد من التهابات الدماغ وبالتالي تساعد في التخلص من الشعور بالتوتر.

-التوت

تحتوي فاكهة التوت على عناصر مضادة للأكسدة التي تساهم في إنتاج مادة الدوبامين. وتلعب هذه المادة الكيميائية التي يفرزها الدماغ دورًا كبيرًا في الشعور بالسعادة والتخلص من الشعور بالتوتر. 

-البابونج

يساعد شاي البابونج في التخفيف من نسبة التوتر والتخلص من مشاكل الأرق.

-السبانخ

تحتوي أوراق السبانخ والأوراق الخضراء الأخرى على حمض الفوليك الذي يلعب دورًا مهما في معالجة الإكتئاب والحد من الشعور بالتوتر.

 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact