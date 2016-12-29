تناول هذه الأطعمة... للتخلّص من التوتر

تُودّع شاشتا الـ"LBCI" والـ"LDC" مع مشاهديها عام 2016 بسهرة مميّزةٍ فنيّاً وإنسانيّاً
شبكة دعارة في بيروت
من سرق المجوهرات؟
الى شعور الإنسان بالتوتر مثل العمل وزحمة السير والمشاكل العائلية. ويلجأ الناس إلى أساليب عدّة للتخلّص من هذا الشعور فيقومون على سبيل المثال بالتمارين الرياضية.
لكن ما لا تعلمونه أنه بإمكانكم التخلص من التوتر من خلال تناول بعض الأطعمة، بحسب ما ذكرت باحثة أميركية في جامعة نيو يورك تدعى ليزا يونغ.
ما هي هذه الأطعمة؟
-سمك السلمون
يحتوي سمك السلمون على عناصر غذائية مثل الأوميغا 3 تساعد الشخص على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتي تحد من التهابات الدماغ وبالتالي تساعد في التخلص من الشعور بالتوتر.
-التوت
تحتوي فاكهة التوت على عناصر مضادة للأكسدة التي تساهم في إنتاج مادة الدوبامين. وتلعب هذه المادة الكيميائية التي يفرزها الدماغ دورًا كبيرًا في الشعور بالسعادة والتخلص من الشعور بالتوتر.
-البابونج
يساعد شاي البابونج في التخفيف من نسبة التوتر والتخلص من مشاكل الأرق.
-السبانخ
تحتوي أوراق السبانخ والأوراق الخضراء الأخرى على حمض الفوليك الذي يلعب دورًا مهما في معالجة الإكتئاب والحد من الشعور بالتوتر.