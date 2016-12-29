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خطأ طبي... ونتيجته نساء يحملن من غير أزواجهن!

publishing date: 29/12/2016 11:19:39
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خطأ طبي... ونتيجته نساء يحملن من غير أزواجهن!
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ااكتشف مركز طبي في الدانمارك احتمال وجود خطأ طبي خلال عملية تلقيح اصطناعي كان يخضع لها 26 ثنائي يعانون من مشاكل في الإنجاب.

 
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وقال المسؤولون عن المركز إنه من الممكن أن يكون قد تمّ تلقيح بويضات النساء بحيوانات منوية تعود لرجال غير أزواجهن.

 

وقد أبلغ المركز الأزواج الذين خضعوا للعلاج بالأمر، إلا أن الأوان كان قد فات لأن نصف النساء المعنيات هنّ إما حوامل أو قد أنجبن لأنهن تلقين العلاج في شهر نيسان الفائت.

 

وقد باشر المركز الطبي تحقيقاً على الفور لمعرفة أسباب هذا الخطأ

 
 
 
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