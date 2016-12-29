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أنجبت طفلتها ورمتها في سلة المهملات!

publishing date: 29/12/2016 11:29:01
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أنجبت طفلتها ورمتها في سلة المهملات!
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أعلنت الشرطة في ولاية لويزيانا الأميركية أنه تم العثور على طفلة حديثة الولادة في سلة للمهملات داخل إحدى المتاجر
.

ووجد إحدى موظفي المتجر الطفلة بعد حوالي أربع ساعات من ولادتها واستطاع عناصر الشرطة أن يجدوا الأم خلال وقت قصير

 
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وكان موظف آخر قد رأى الوالدة عندما كانت في المتجر وأخبر عناصر الشرطة أنها كانت تعاني من نزيف حاد لكنه لم يكن يعلم أنها أنجبت داخل الحمام.

 

ونُقلت الطفلة إلى مستشفى قريب من المتجر حيث تلقت العلاجات المناسبة. كذلك، نُقلت الأم إلى مستشفى آخر قبل أن يتم القبض عليها بتهمة القتل المتعمّد.

 

 
 
 
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