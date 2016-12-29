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29 كانون الأول 2016
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أب يرتكب جريمة مزدوجة... قتل الأم وابنها!

publishing date: 29/12/2016 11:54:45
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أب يرتكب جريمة مزدوجة... قتل الأم وابنها!
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أقدم والد على قتل ابنه البالغ من العمر 4 سنوات بعدما تعثّر به عندما كان يحاول قتل والدة الصبي.

 

وفي التفاصيل، قام المدعو إسحاق إنفانتي، البالغ من العمر 23 عاماً، بخنق فيليسيا باراهونا، 36 عاماً، بسلك كهربائي في الحمام في شقتها في نيويورك بتاريخ 22 كانون الأول.

 

ومن ثمّ خنق ابنه الصغير، ميغيل باراهونا، بعدما دخل الصبي الى مسرح الجريمة. ويذكر أن إنفانتي، الذي كان تلميذاً في المدرسة الثانوية عندما بدأ علاقة مع معلمته باراهونا، خنق الطفل من خلال وضع وجهه في أسفل حوض الاستحمام.

 

وقد تمّ العثور على الجثتين داخل الشقة يوم الاثنين الفائت.

 

وذكرت شبكة سي بي اس نيويورك أنه قد تمّ إلقاء القبض على الأب الذي اعترف بجريمته، والتحقيقات جارية في هذه القضية.

 
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