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29 كانون الأول 2016
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الأسد: إذا أرادت الدول الأوروبية مساعدة الشعب السوري يجب أن تتوقف أولاً عن دعم الإرهابيين

publishing date: 29/12/2016 12:18:15
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الأسد: إذا أرادت الدول الأوروبية مساعدة الشعب السوري يجب أن تتوقف أولاً عن دعم الإرهابيين
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اعتبر الرئيس بشار الاسد أنه إذا أرادت الدول الأوروبية مساعدة الشعب السوري فيجب أن تتوقف أولا عن دعم الإرهابيين، وأن ترفع الحصار الجائر الذي يطال أساسيات حياة السوريين ، مؤكدا أن على المسؤولين الأوروبيين أن يدركوا أن الحل في سورية هو بيد الشعب السوري.

ودعا الاسد أمام وفد مشترك من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية ، المسؤولين الغربيين الى الاعتراف بأن الهجمات الإرهابية التي تشهدها بلادهم هي نتيجة سياساتهم الخاطئة، لافتا الى ان أن روسيا وعبر دعمها لسوريا لا تدافع عن أمن السوريين فقط وإنما عن أمن شعبها والشعوب الأوروبية أيضا.

 
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وتلقّى الرئيس السوري اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولا فبه وقف الأعمال القتالية الشامل على جميع الأراضي السورية الذي تم إعلانه اليوم اضافة الى الاجتماع المقبل الخاص بسوريا والمقرّر عقده في استانة قريباً.
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