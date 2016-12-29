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رياضة
29 كانون الأول 2016
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هومنتمن في صدارة الترتيب مع نهاية عام 2016

publishing date: 29/12/2016 13:05:50
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هومنتمن في صدارة الترتيب مع نهاية عام 2016
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 حقق فريق الهومنتمن فوزه السادس على التوالي في الدوري اللبناني لكرة السلة بتغلبه بصعوبة على ضيفه بيبلوس 78-73 في مباراة قمة اليوم الخميس.
 
وعزز الهومنتمن الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن صدارته للترتيب برصيد 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن أندية الرياضي حامل اللقب وبيبلوس والتضامن. وأنهى بيبلوس الربع الأول لصالحه 20-19 وعانى الهومنتمن كثيرا قبل أن يتقدم في نهاية الربع الثاني 41-39. وعزز صاحب الأرض تقدمه في نهاية الربع الثالث 55-50 وفي الربع الأخير بدا الهومنتمن في طريقه للفوز بسهولة عندما تقدم 66-52 ولكن بيبلوس عاد ومارس الضغط على خصمه بتقليصه الفارق لنقطتين بنتيجة 75-73 ولكن دون أن يتمكن من تجنب خسارته الثانية هذا الموسم.
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وتألق جاكسون وقاد فريقه للفوز بتسجيله 20 نقطة واستحواذه على سبع كرات مرتدة وأضاف مواطنه كيفن جالواي 19 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وفادي الخطيب 16 نقطة. وكان النيجيري ندودي ايبي أفضل المسجلين لبيبلوس برصيد 28 نقطة واستحواذه على 15 كرة مرتدة وأضاف الأمريكي جاسمون يانجبلود 17 نقطة.
 
 
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