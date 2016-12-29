واشنطن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رحبت واشنطن بحذر بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا لاطلاق النار في سوريا، والذي جرت مفاوضات بشأنه من دون مشاركتها، معربة عن الامل في ان "تحترم جميع الاطراف" المشاركة في النزاع هذا الاتفاق.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر ان "المعلومات بشأن وقف لاطلاق النار في الحرب الاهلية في سوريا تشكل تطورا ايجابيا، نرحب بكل جهد لوقف العنف وانقاذ الارواح وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية المثمرة".واشارت وزارة الخارجية الى ان "الولايات المتحدة لم تشارك في المفاوضات التي ادت الى هذا الاعلان لوقف" الاعمال القتالية.واعاد المتحدث تأكيد موقف الادارة الاميركية بأن "ليس هناك حلا عسكريا لهذه الازمة القديمة المستمرة منذ قرابة ست سنوات".