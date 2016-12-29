واشنطن تطرد 35 دبلوماسياً روسياً وتغلق منشأتين... وهكذا جاء الردّ الروسي

أعلن مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة طردت 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أميركيين في موسكو.



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واشار الرئيس الأميركي باراك أوباما أن سلسلة العقوبات على روسيا تأتي لتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وحذر من مزيد من الإجراءات.



وأعلن أوباما في بيان "تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة."وأكد أنه سيواصل اتخاذ إجراءات متنوعة في الزمان والمكان الذي يختاره وبعضها لن يتم الإعلان عنها.



وأكد اوباما إن إدارته ستسلم الكونغرس في الأيام المقبلة تقريرا عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016. وأكد المسؤول إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، وأضاف أن كل هؤلاء سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر الجمعة.واشار الرئيس الأميركي باراك أوباما أن سلسلة العقوبات على روسيا تأتي لتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وحذر من مزيد من الإجراءات.وأعلن أوباما في بيان "تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة."وأكد أنه سيواصل اتخاذ إجراءات متنوعة في الزمان والمكان الذي يختاره وبعضها لن يتم الإعلان عنها.وأكد اوباما إن إدارته ستسلم الكونغرس في الأيام المقبلة تقريرا عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016.

روسيا تردّ...



وردّت الخارجية الروسية على العقوبات الأميركية الجديدة قائلة بأنها غير بناءة وستضر بتحسين العلاقات الثنائية.

أما الكرملين فرفض "بشكل قاطع" الاتهامات الأميركية بشأن القرصنة مؤكدا ان "لا أساس لها" وان العقوبات الأميركية الجديدة دليل على السياسة الخارجية العدائية لواشنطن.

وشدد الكرملين أن الرد الروسي على العقوبات الجديدة سيكون "مناسبا" لافتا الى أن هذه العقوبات تدمر العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

النواب يعلّقون...



وعلّق بول ريان رئيس مجلس النواب الأميركي أنه رغم أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة اليوم فقد جاء متأخرا "إلا أنه وسيلة ملائمة لإنهاء ثمانية أعوام من السياسة الفاشلة مع روسيا."



وفي المقابل، قال مسؤول برلماني روسي إن قرار واشنطن هو "سكرات الموت من جثث سياسية".





ترامب قد يلغي الآثار المترتبة على قرارات أوباما ضد روسيا



أعلن مسؤول أميركي كبير إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يلغي قرارات الرئيس باراك أوباما ضد روسيا ويسمح لمسؤولي المخابرات الروس بالعودة للولايات المتحدة بمجرد توليه السلطة لكن ذلك لن يلقى استحسانا.