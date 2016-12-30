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منذ 12 ساعة
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بداية هشة لوقف إطلاق النار في سوريا... اشتباكات قرب دمشق وخروقات في حماة وإدلب

publishing date: 30/12/2016 06:32:00
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المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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اندلعت اشتباكات ظهر اليوم الجمعة، في منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة السورية دمشق، بعد ساعات على دخول وقف اطلاق النار برعاية تركية روسية حيز التنفيذ، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
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والاشتباكات رافقها قصف مروحي لقوات النظام على مواقع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام.
 
وفي سياق متصل، سمع إطلاق نار في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا بعد وقت قصير من بدء سريان الهدنة، إذ أشار المرصد الى ان المعارضة المسلحة انتهكت الاتفاق واستولت على موقع في محافظة حماة.وذكر المرصد السوري أن الطيران السوري نفذ 16 ضربة جوية على الأقل استهدفت مقاتلين معارضين بمحافظة حماة.
 
من جهته، كشف المتحدث باسم جماعة جيش الأنصار المعارضة إن القوات الحكومية انتهكت الهدنة وقصفت مناطق في قريتي عطشان وسكيك في محافظة إدلب المتاخمة لحماة.
 
وبدأ منتصف ليل الخميس الجمعة سريان وقف اطلاق نار شامل في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي.
 
في الموازاة، اعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار الهش في سوريا والذي يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
 
 ايران تعتبر وقف اطلاق النار في سوريا "إنجازا كبيرا"
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وقف إطلاق النار الشامل الذي تم التوصل اليه في سوريا هو "إنجاز كبير"، داعيا الى "استغلال هذه الفرصة لاقتلاع جذور الارهاب".
 
من جهتها، رحبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في بيان باتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه في سوريا الخميس.
 
رئيس قازاخستان يأمر وزارة الخارجية بالتحضير لمحادثات سوريا
أمر رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف اليوم وزارة الخارجية بالتحضير لاستضافة محادثات بشأن سوريا في العاصمة آستانة في المستقبل القريب.
 
وكان اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن استعداد الأطراف المتحاربة لبدء محادثات سلام من المقرر إجراؤها في عاصمة قازاخستان. 
 
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