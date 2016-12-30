بداية هشة لوقف إطلاق النار في سوريا... اشتباكات قرب دمشق وخروقات في حماة وإدلب

اندلعت اشتباكات ظهر اليوم الجمعة، في منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة السورية دمشق، بعد ساعات على دخول وقف اطلاق النار برعاية تركية روسية حيز التنفيذ، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

الإعلان

والاشتباكات رافقها قصف مروحي لقوات النظام على مواقع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام.

وفي سياق متصل، سمع إطلاق نار في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا بعد وقت قصير من بدء سريان الهدنة، إذ أشار المرصد الى ان المعارضة المسلحة انتهكت الاتفاق واستولت على موقع في محافظة حماة.وذكر المرصد السوري أن ا لطيران السوري نفذ 16 ضربة جوية على الأقل استهدفت مقاتلين معارضين بمحافظة حماة.

من جهته، كشف المتحدث باسم جماعة جيش الأنصار المعارضة إن القوات الحكومية انتهكت الهدنة وقصفت مناطق في قريتي عطشان وسكيك في محافظة إدلب المتاخمة لحماة.

وبدأ منتصف ليل الخميس الجمعة سريان وقف اطلاق نار شامل في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي.



ايران تعتبر وقف اطلاق النار في سوريا "إنجازا كبيرا" في الموازاة، اعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار الهش في سوريا والذي يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وقف إطلاق النار الشامل الذي تم التوصل اليه في سوريا هو "إنجاز كبير"، داعيا الى "استغلال هذه الفرصة لاقتلاع جذور الارهاب".

من جهتها، رحبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في بيان باتفاق الهدنة الذي تم التوصل اليه في سوريا الخميس.

رئيس قازاخستان يأمر وزارة الخارجية بالتحضير لمحادثات سوريا

أمر رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف اليوم وزارة الخارجية بالتحضير لاستضافة محادثات بشأن سوريا في العاصمة آستانة في المستقبل القريب.