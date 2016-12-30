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مقتل 3 في انهيار منجم فحم بالهند

publishing date: 30/12/2016 03:36:45
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مقتل 3 في انهيار منجم فحم بالهند
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أعلنت الشرطة الهندية ان أكثر من ثلاثة أشخاص قتلوا وهناك ما يقرب من 25 آخرين محاصرون بعدما انهارت كومة من نفايات المناجم داخل منجم بشرق الهند تديره شركة كول إنديا المحدودة لإنتاج الفحم التابعة للدولة.

 وهناك عدد من المركبات التي كانت تشارك في عمليات استخراج الفحم محاصرة بعد الحادث الذي وقع الليلة الماضية في ولاية جاركاند بمنجم لالماتيا الذي تملكه شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة.  

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