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منذ 14 ساعة
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بريطانيا تنتقد تصريحات كيري بشأن الحكومة الإسرائيلية

publishing date: 30/12/2016 04:02:52
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بريطانيا تنتقد تصريحات كيري بشأن الحكومة الإسرائيلية
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انتقد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن إسرائيل قائلا إن "من غير الملائم" انتقاد تشكيلة حكومة منتخبة ديمقراطيا لدولة حليفة.

 وكان كيري قد أعلن يوم الأربعاء إن بناء المستوطنات يعرض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر ووصف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

وأشار متحدث باسم ماي إلى ان الحكومة البريطانية ترى أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني لكن المستوطنات ليست المشكلة الوحيدة في هذا الصراع.

وأضاف "لا نعتقد أن طريقة التفاوض من أجل السلام هي التركيز على قضية واحدة فقط ولا نعتقد أن من الملائم مهاجمة تشكيلة حكومة منتخبة ديمقراطيا لحليف."

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