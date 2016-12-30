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الاسد: الحكومات الأوروبية تدعم الإرهابيين فكيف يمكن مساعدتها؟

publishing date: 30/12/2016 04:21:58
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الاسد: الحكومات الأوروبية تدعم الإرهابيين فكيف يمكن مساعدتها؟
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أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن على المسؤولين الأوروبيين أن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين وأن يرفعوا الحصار الذي دفع العديد من السوريين إلى الذهاب إلى أوروبا وليس فقط بسبب الإرهاب.

واعرب الأسد في تصريح لصحيفة ايل جورنالي الإيطالية عن ثقته بأنه بعد الحرب سيعود أغلبية السوريين إلى سوريا التي ستشهد إعادة ولادة طبيعية من جديد.

وشدد على ان كل سوري يرغب بالعودة إلى وطنه، لكنه بحاجة لأمرين: للاستقرار والأمن، وفي الوقت نفسه هو بحاجة لتأمين الاحتياجات الرئيسية اللازمة لمعيشته والتي خسرها الكثيرون منهم بسبب الحرب.

وتوجه الاسد للمسؤولين الأوروبيين بالقول "انتم من خلق هذه المشكلة بدعمكم المباشر أو غير المباشر للإرهاب في بلدنا، وانتم الذين تسببتم في هذا الطوفان من السوريين الذاهبين إلى أوروبا.

وأضاف:" السوريون ليسوا بحاجة لدعمكم في بلادكم، بل هم بحاجة لدعمكم في بلدنا، عليكم أن تتوقفوا عن دعم الإرهابيين وأن ترفعوا الحصار الذي دفع العديد من السوريين إلى الذهاب إلى أوروبا بسبب الحصار وليس فقط بسبب الإرهاب، فبسبب الحصار، لم يعد بوسعهم العيش في بلدهم". 

وعن الارهاب في العالم، قال:" المسؤولون والحكومات الأوروبية يعملون ضد مصالحهم ويدعمون الإرهابيين، وإذا كانوا يدعمون الإرهابيين في منطقتنا، فكيف يمكن أن أساعدهم كي لا تحدث هجمات إرهابية في أوروبا؟"

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