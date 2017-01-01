زبدة الكاكاو مكوّن ساحر للاهتمام بالبشرة... اليكم فوائده!

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زبدة الكاكاو مستخرجة من شجرة الكاكاو الموجودة في المناطق الجنوبية والوسطى من أميركا. تعتبر زبدة الكاكاو عنصراً مهمّا في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة وعلاج مشاكل الجلد. إليكم أبرز فوائدها الجمالية:ترطّب البشرة لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تحدّ من إفراز الزيوت الطبيعيّة للبشرة.تحافظ على نضارة البشرة لانها غنية بأوميغا 6 و9 ومضادات الأكسدة التي تنقي البشرة.تنعّم البشرة خصوصاً في فصل الشتاء كما تساعد في تهدئة حساسيّة البشرة نتيجة جفاف الطقس.تخفف التوتر من خلال رائحتها العطرة، خصوصاً عند تدليك البشرة بها.