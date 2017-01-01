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موضة وجمال
01 كانون الثاني 2017
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زبدة الكاكاو مكوّن ساحر للاهتمام بالبشرة... اليكم فوائده!

publishing date: 01/01/2017 03:00:00
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زبدة الكاكاو مكوّن ساحر للاهتمام بالبشرة... اليكم فوائده!
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زبدة الكاكاو مستخرجة من شجرة الكاكاو الموجودة في المناطق الجنوبية والوسطى من أميركا. تعتبر زبدة الكاكاو عنصراً مهمّا في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة وعلاج مشاكل الجلد. إليكم أبرز فوائدها الجمالية:

ترطّب البشرة لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تحدّ من إفراز الزيوت الطبيعيّة للبشرة.
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تحافظ على نضارة البشرة لانها غنية بأوميغا 6 و9 ومضادات الأكسدة التي تنقي البشرة.

تنعّم البشرة خصوصاً في فصل الشتاء كما تساعد في تهدئة حساسيّة البشرة نتيجة جفاف الطقس.

تخفف التوتر من خلال رائحتها العطرة، خصوصاً عند تدليك البشرة بها.

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