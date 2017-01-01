بالفيديو: طريقة مضمونة لتفادي تكوّن الضباب على النظارات في الشتاء!

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يعاني الأشخاص الذين يضعون النظارات من تكوّن الضباب على الزجاجات خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يحجب الرؤية.لحلّ هذه المشكلة، نظّفوا زجاجات النظارات بسائل تنظيف ومنشفة جافّة، اتركوا الصابون على الزجاجات حتى يجف قليلاً، أيّ حوالي 15 دقيقة.ثم قوموا بتنظيف زجاجات النظّارات بقطعة قماش "ميكروفيبر".شاهدوا الفيديو لمزيد من التفاصيل: