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رياضة
01 كانون الثاني 2017
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شاهدوا أبرز الأحداث الرياضية العالمية خلال عام 2016

publishing date: 01/01/2017 14:57:00
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في سنة  الـ 2016 الرياضة العالمية كانت الأكثر تقلباً بتاريخها فهي عاشت أبرز انجازاتها ومفاجأتها وفسادها وحتى احزانها ومآسييها.
 
 
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