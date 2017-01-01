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القنصل هاني شميطلي للـLBCI : ثلاثة جرحى لبنانيين حتى الآن وهم فرنسوا الاسمر ونضال بشراوي وحالتهما مستقرة ومصابة ثالثة وضعها حرج

publishing date: 01/01/2017 04:26:41
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القنصل هاني شميطلي للـLBCI : ثلاثة جرحى لبنانيين حتى الآن وهم فرنسوا الاسمر ونضال بشراوي وحالتهما مستقرة ومصابة ثالثة وضعها حرج
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