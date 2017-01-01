حاصباني أوعز بعلاج جرحى اعتداء اسطنبول على نفقة وزارة الصحة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية ان قنصلية لبنان العامة في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الاعتداء الارهابي الذي استهدف ليلا ملهى "لارينا" الليلي المعروف في اسطنبول، والموزعين على مستشفيات المدينة للوقوف على احوالهم.

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واكد قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي اثر انتقاله الى دائرة الطب العدلي في اسطنبول وبعد معاينة الجثامين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي بالامس عن مصرع ثلاثة لبنانيين وهم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم. اما الجرحى فهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.

وأفاد مراسل الـLBCI في اسطنبول ان فرنسوا الاسمر بصحة جيدة وبامكانه الخروج من المستشفى غدا بحسب ما أكد الاطباء.

ولفت الى بشرى الدويهي ونضال بشراوي وضعهما مستقر، وميليسا بارالاردو فهي بحال جيدة أما الجريح الخامس فخرج من المستشفى.