حاصباني أوعز بعلاج جرحى اعتداء اسطنبول على نفقة وزارة الصحة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية ان قنصلية لبنان العامة في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الاعتداء الارهابي الذي استهدف ليلا ملهى "لارينا" الليلي المعروف في اسطنبول، والموزعين على مستشفيات المدينة للوقوف على احوالهم.
واكد قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي اثر انتقاله الى دائرة الطب العدلي في اسطنبول وبعد معاينة الجثامين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي بالامس عن مصرع ثلاثة لبنانيين وهم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم. اما الجرحى فهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.
وأفاد مراسل الـLBCI في اسطنبول ان فرنسوا الاسمر بصحة جيدة وبامكانه الخروج من المستشفى غدا بحسب ما أكد الاطباء.
ولفت الى بشرى الدويهي ونضال بشراوي وضعهما مستقر، وميليسا بارالاردو فهي بحال جيدة أما الجريح الخامس فخرج من المستشفى.
من جهته، طلب وزير النقل يوسف فنيانوس من المدير العام للميدل ايست محمد الحوت اعطاء الاولوية في رحلة اسطنبول مساء اليوم لاهالي ضحايا ملهى "رينا" وببطاقات مجانية.
واتصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوضعه في صورة الاتصالات التي اجريت مع السلطات التركية .
وقرر الرئيسان إرسال طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط، تحمل موفدا من وزارة الخارجية مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي، للاطلاع على احوال الجرحى والمصابين وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان.
وطلبت إدارة شركة ميدل ايست من أهالي الضحايا الذين ينوون المغادرة على متن الطائرة المخصصة لنقل الشهداء والجرحى اللبنانيين، التوجه الى مكتب المبيعات في المطار قبل الساعة السابعة مساء للحصول على تذاكر سفر مجانية من قبل الميدل-ايست ذهابا وإيابا.
واعلن فنيانوس أنه إذا احتاج الأمر إلى طائرة ثانية لنقل أهالي الضحايا إلى تركيا، سيتم تأمينها في الساعات المقبلة.
الى ذلك، أوعز وزير الصحة غسان حاصباني، بعلاج جميع المصابين في اعتداء اسطنبول الذين سيتم نقلهم إلى لبنان، على نفقة وزارة الصحة، متمنيا لجميع الجرحى الشفاء العاجل.
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