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01 كانون الثاني 2017
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طقس متقلب مع ارتفاع بدرجات الحرارة

publishing date: 01/01/2017 05:41:30
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يسيطر على لبنان طقس متقلب اليوم مع ارتفاع بدجات الحرارة لتعود وترتفع فعالية المنخفض غدا الاثنين مع طقس بارد عموماً.

 

الاحد ١ك٢: تضعف فعالية المنخفض، وطقس غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بالحرارة وبقاء البرودة في الأجواء، الأمطار تكون متفرقة خفيفة عموما مع انفراجات طويلة خلال النهار فيما تتساقط الثلوج على 1000م عند توفر التطول.

 

الاثنين 2ك٢: ترتفع فعالية المنخفض من جديد ويتحول الطقس الى غير مستقر وممطر بغزارة أحيانا فيما تتساقط الثلوج على 900م والبقاع وقد تلامس 800م  850م على شكل نفناف خصوصا شمال البلاد لليل الاثنين - الثلاثاء، ويتكون الجليد على 1200م-1300م.

 

الثلاثاء 3ك٢: طقس غير مستقر وممطر صباحا فيما تتساقط الثلوج على 900م وتنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار ويبقى الطقس متقلب وبارد.

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