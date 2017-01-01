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الخارجية اللبنانية : قنصلية لبنان في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الهجوم الارهابي والذي تبيّن ان إصابة معظمهم طفيفة

publishing date: 01/01/2017 06:00:59
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الخارجية اللبنانية : قنصلية لبنان في اسطنبول تتابع اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الهجوم الارهابي والذي تبيّن ان إصابة معظمهم طفيفة
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