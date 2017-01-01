الراعي في قداس رأس السنة: نأمل بانطلاقة قوية لدولة يثق بها المواطنون

ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس يوم السلام العالمي في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي وتلا رسالة البابا فرنسيس للمناسبة في حضور الوزير بيار رفول ممثلا رئيس الجمهورية والنائب سيمون أبي رميا ممثلاً الرئيس نبيه بري .

وقد أمَل الراعي "إنطلاقة قوية لدولة القانون والمؤسسات ،دولة الإنماء الإقتصادي والاستقرار المالي، دولةٍ يثق بها المواطنون، في الداخل والخارج، بمقدار ما تكون دولة خدمة الخير العام الذي منه خير الجميع وخير كل مواطن."