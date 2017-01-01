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الـ LBCI وفت... قصة زينب أشعلت الانترنت ببعدها الإنساني

publishing date: 01/01/2017 06:56:52
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الـ LBCI وفت... قصة زينب أشعلت الانترنت ببعدها الإنساني
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محطة الـLBCI  وعدت المشاهدين بأن يعيشوا ليلة رأس السنة رحلة "ما عاشوا متلا من قبل" يطغى عليها الطابع الإنساني... ووفت بالوعد.

قصة الشابة زينب التي تبحث عن والدتها تصدّرت الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت رواد الانترنت بسبب بعديها الإنساني والعاطفي اللذين أثبتا مرة جديدة أنّ الإعلام قادر أن يغيّر مقاييس الأمور ويقرّب القلوب.
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الإعلامي مالك مكتبي خاض رحلة البحث الشاقة هذه، التي وصلت الى خاتمة أكثر من مؤثرة حرّكت الرأي العام، ونالت زينب ووالدتها حملات تضامنية عاطفية كبيرة من الناس عبر هاشتاغ #أحمر_بالخط_العريض
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