الـ LBCI وفت... قصة زينب أشعلت الانترنت ببعدها الإنساني

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لعله كان طلب ديبا الاخير

استجاب الله

شكرا لمسعاك مالك

استفزيت عاطفتنا للمرحلة اخيرة

انهمرت الدموع

نهاية مؤلمة #احمر_بالخط_العريض pic.twitter.com/ZAIpzoSNP4 — Abou abbas الجلخ (@houssein_75652) December 31, 2016

حلقة مؤثرة جداً ومجهود جبار.

بتمنى من يلي بسيء معاملة عاملات المنازل مراجعة ضميره بعد هيدي الحلقة.#احمر_بالخط_العريض#مالك_مكتبي — Moustapha Dorra (@MoustaphaDorra) December 31, 2016

#أحمر_بالخط_العريض والله قمه الانسانيه يا مالك .... قصه معبره الحمدلله ربنا جمعا مع امها بفضلكن ......الله يرحما — eben lebnen (@Ahmad26516456) December 31, 2016

#أحمر_بالخط_العريض حلقة فوق مستوى التقييم و قصة لا يمكن أن تصفها كلمات — Khaled (@engkhaledis) December 31, 2016

#احمر_بالخط_العريض

العيلة كلها نازلة بكي 😭

عمل رائع يا @Malekmaktabi — s l á y m á n (@_slayman_) December 31, 2016

محطة الـLBCI وعدت المشاهدين بأن يعيشوا ليلة رأس السنة رحلة "ما عاشوا متلا من قبل" يطغى عليها الطابع الإنساني... ووفت بالوعد.قصة الشابة زينب التي تبحث عن والدتها تصدّرت الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت رواد الانترنت بسبب بعديها الإنساني والعاطفي اللذين أثبتا مرة جديدة أنّ الإعلام قادر أن يغيّر مقاييس الأمور ويقرّب القلوب.الإعلامي مالك مكتبي خاض رحلة البحث الشاقة هذه، التي وصلت الى خاتمة أكثر من مؤثرة حرّكت الرأي العام، ونالت زينب ووالدتها حملات تضامنية عاطفية كبيرة من الناس عبر هاشتاغ #أحمر_بالخط_العريض