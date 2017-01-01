الـ LBCI وفت... قصة زينب أشعلت الانترنت ببعدها الإنساني

ضحية حادث صدم
في اطار التحقيقات الجارية لكشف المتورطين في الاعتداء
رجعوا...
تمرّد على مصائب الدنيا
لعله كان طلب ديبا الاخير
استجاب الله
شكرا لمسعاك مالك
استفزيت عاطفتنا للمرحلة اخيرة
انهمرت الدموع
نهاية مؤلمة #احمر_بالخط_العريض pic.twitter.com/ZAIpzoSNP4
— Abou abbas الجلخ (@houssein_75652) December 31, 2016
لعله كان طلب ديبا الاخير
استجاب الله
شكرا لمسعاك مالك
استفزيت عاطفتنا للمرحلة اخيرة
انهمرت الدموع
نهاية مؤلمة #احمر_بالخط_العريض pic.twitter.com/ZAIpzoSNP4
حلقة مؤثرة جداً ومجهود جبار.
بتمنى من يلي بسيء معاملة عاملات المنازل مراجعة ضميره بعد هيدي الحلقة.#احمر_بالخط_العريض#مالك_مكتبي
— Moustapha Dorra (@MoustaphaDorra) December 31, 2016
حلقة مؤثرة جداً ومجهود جبار.
بتمنى من يلي بسيء معاملة عاملات المنازل مراجعة ضميره بعد هيدي الحلقة.#احمر_بالخط_العريض#مالك_مكتبي
#أحمر_بالخط_العريض والله قمه الانسانيه يا مالك .... قصه معبره الحمدلله ربنا جمعا مع امها بفضلكن ......الله يرحما
— eben lebnen (@Ahmad26516456) December 31, 2016
#أحمر_بالخط_العريض والله قمه الانسانيه يا مالك .... قصه معبره الحمدلله ربنا جمعا مع امها بفضلكن ......الله يرحما
#أحمر_بالخط_العريض حلقة فوق مستوى التقييم و قصة لا يمكن أن تصفها كلمات
— Khaled (@engkhaledis) December 31, 2016
#أحمر_بالخط_العريض حلقة فوق مستوى التقييم و قصة لا يمكن أن تصفها كلمات
#احمر_بالخط_العريض
العيلة كلها نازلة بكي 😭
عمل رائع يا @Malekmaktabi
— s l á y m á n (@_slayman_) December 31, 2016
#احمر_بالخط_العريض
العيلة كلها نازلة بكي 😭
عمل رائع يا @Malekmaktabi