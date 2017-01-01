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أمن وقضاء
01 كانون الثاني 2017
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رأس السنة لم يمر من دون إطلاق رصاص في لبنان

publishing date: 01/01/2017 07:30:57
episodes
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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أصيب العريف محمد زهران (امن الدولة) والمواطن احمد المصري والمواطن سرجيو زغيب والفلسطيني خضر حمود برصاص طائش، نتيجة اطلاق النار العشوائي لمناسبة عيد رأس السنة،
والجيش يقوم  بالاستعلام عن مطلقي بالنار لتوقيفهم وسوقهم الى القضاء.
 
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