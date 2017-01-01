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هل من ضحايا جراء حوادث السير ليلة رأس السنة؟

publishing date: 01/01/2017 07:55:36
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هل من ضحايا جراء حوادث السير ليلة رأس السنة؟
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بعد إنتهاء ليلة رأس السنة الميلادية، ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، اذ لم يسجل اي حادث امني يذكر، فقد قامت بالتحقيق في 12 حادث سير نتج عنها 18 جريحاً وذلك  خلال 24 ساعة اعتباراً من الساعة 9.00 صباحاً من تاريخ 31/12/2016 ولغاية الساعة 9.00 صباحاً من تاريخ اليوم 1/1/2017.
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اما من منتصف ليل تاريخ 1/1/2017 لغاية الساعة 9.00 من التاريخ ذاته، وقع 3 حوادث سير نجم عنها 6 جرحى, كما ادت حوادث اطلاق النار في الهواء الى اصابة 5 اشخاص اثنين منهما خرجا من المستشفى بعد معالجتهما. 

ووجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص التهاني إلى الضباط والرتباء والأفراد الذين شاركوا في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الإنتشار لتنظيم السير ، وذلك على الجهود والإجراءات الميدانية التي بذلوها، وبخاصةٍ على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية، الأمر الذي أشاع ارتياحاً لدى جميع اللبنانيين والمقيمين، واعطى التعليمات للبقاء على الجهوزية واليقظة الدائمة كما شدد على تكثيف الاستقصاءات لمعرفة هوية مطلقي النار في الهواء وتوقيفهم.

كما توجّه اللواء بصبوص بالشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن والنظام في خلال هذه المناسبة.
إن قوى الأمن الداخلي إذ تجدّد تهنئتها اللبنانيين بحلول العام الجديد، تتمنى لهم أن ينعموا بالاستقرار والطمأنينة، وأن يعمّ السلام ربوع وطننا الحبيب.
 
 
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