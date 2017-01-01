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بالفيديو: ماريا كاري تتعرض لموقف محرج ليلة رأس السنة

publishing date: 01/01/2017 07:37:31
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بالفيديو: ماريا كاري تتعرض لموقف محرج ليلة رأس السنة
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تعرّضت النجمة العالمية ماريا كاري لموقف محرج للغاية خلال إحيائها حفلاً كبيراً ليلة رأس السنة في ولاية نيويورك الأميركيّة بسبب عطل فنّي أثّر على أدائها.

وأثناء أدائها إحدى أغنياتها، تلعثمت كاري لعدم توافق ما تغنيه مع الصوت الخلفي للمسرح وأداء الراقصين.

وعلّقت كاري: "أحاول التعامل مع الموقف بروح رياضيّة"، في محاولة لتفسير ما حدث للجمهور، ثم طلبت من الحضور أن يشاركوها في الغناء ​وأن يتفاعلوا معها.
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وأكّدت المغنيّة أنّ السبب وراء تلعثمها هذا هو عدم حضورها التمارين التي سبقت الحفل.




 
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