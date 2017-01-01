بالصور: كيف أمضى نجوم كرة القدم ليلة رأس السنة؟

استقبل كل من نجوم كرة القدم العام الجديد على طريقته الخاصة واحتفل كل منهم بليلة رأس السنة بطريقة مختلفة وبرفقة الأشخاص المقرّبين.



أمضى نجم فريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو ليلة رأس السنة إلى جانب عائلته واحتفل بعيد ميلاد والدته.



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أما لاعب كرة القدم الأرجنتيني ونجم فريق برشلونة ليونيل ميسي فاستقبل العام الجديد في حمام سباحة مع عائلته. أما لاعب كرة القدم الأرجنتيني ونجم فريق برشلونة ليونيل ميسي فاستقبل العام الجديد في حمام سباحة مع عائلته.





واحتفل لاعب كرة القدم البرازيلي فيليب كوتينهو بليلة رأس السنة مع شريكته وابنته الصغيرة. واحتفل لاعب كرة القدم البرازيلي فيليب كوتينهو بليلة رأس السنة مع شريكته وابنته الصغيرة.





واستقبل لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار عام 2017 مع أصدقائه. واستقبل لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار عام 2017 مع أصدقائه.