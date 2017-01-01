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بالصورة - اللبناني الياس ورديني من ضحايا اعتداء اسطنبول الارهابي

publishing date: 01/01/2017 08:41:27
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بالصورة - اللبناني الياس ورديني من ضحايا اعتداء اسطنبول الارهابي
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تبلغت عائلة الشاب الياس ورديني رسميا استشهاد ابنها في الاعتداء الذي استهدف اسطنبول منتصف ليل أمس في الملهى الليلي "لا رنا".
وكانت ميرنا ورديني شقيقة الياس اشارت الى أن شقيقها الياس (مواليد 1990 الاشرفية) قد فقد الليلة الماضية في العمل الارهابي وناشدت السلطات اللبنانية والرئيس ميشال عون التدخل وطلبت من القنصلية هناك والسفارة في أنقرة إيفاد من يطلعها على أوضاعه.
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