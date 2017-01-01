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وهاب: أي مشروع لا يشمل النسبية الكاملة هو مشروع نهب جديد للبنان

publishing date: 01/01/2017 08:58:37
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أعرب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير وئام وهاب عن ثقته الكاملة بأن السيد حسن نصرالله وحزب الله سيحفظون الحلفاء كما فعلوا في مراحل سابقة صعبة.

ولفت وهاب خلال استقباله وفودا شعبية في الجاهلية، الى الرسالة التي وجهها منذ يومين الى أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، والتي تناولت قانون الإنتخاب، موضحا أنه "ليس القصد منها وكأن "حزب الله" يحاول ترك حلفائه في قانون الإنتخاب، بل المقصود في الكلام بأن هناك ضغطا أيضا من قبل الحلفاء على "حزب الله" بما يتعلق بقانون الإنتخاب، ولا أحد يعتقد بعدم وجود ضغط مقابل على الحزب من حلفائه الرافضين أي قانون للانتخاب إلا النسبية"، لافتا الى "ضغط من جزء كبير من فريق 8 آذار، ونحن نتفهم بأن سماحة السيد يعمل على إيجاد نقاط إلتقاء لكل الأطراف في لبنان، وليس لأشخاص معينين فقط".
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وإذ أشار الى أنه "في فريق 8 آذار أيضا من يرفض بالمطلق لأي فكرة لنهب أو سرقة قانون إنتخاب يتحدث عن نصف أكثري ونصف نسبي"، متسائلا: "هل يفهمون هذا القانون الذي يتحدثون فيه؟ وكيف سيفهمونه الى اللبنانيين؟ حتى الآن لم يفهم أحد هذا القانون كيف نصف أكثري ونصف نسبي؟، أكد وهاب "وجود محاولات احتيالية للإستمرار في الإمساك بالبلد ونهبه".

وأعرب وهاب عن ثقته الكاملة بأن "الرئيس العماد ميشال عون سيستمر في أفكاره الإصلاحية وسيسعى لتطبيقها"، مؤكدا أن "الرئاسة لن تغير فيه شيئا بل ستزيده إصرارا على تطبيق كل ما كان يؤمن به"، مؤكدا أن "أي مشروع لا يشمل النسبية الكاملة هو مشروع نهب جديد للبنان".

وفي الختام، حيا وهاب الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة التي سهرت على أمن المواطنين طوال فترة الأعياد، لافتا الى أن "الجميع سيرى اليوم كيف أن الإرهاب سيرتد عليه". 
 
 
 
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