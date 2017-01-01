شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أمن وقضاء
01 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالصورة - الكشف على جسم مشبوه في الروشة... وهذا ما تبين

publishing date: 01/01/2017 09:28:11
episodes
بالصورة - الكشف على جسم مشبوه في الروشة... وهذا ما تبين
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اعلنت قوى الامن الداخلي أن خبير المتفجرات كشف على جسم مشبوه  في الروشة تبين أنه خال من أي مواد متفجرة.
 
 

 
 
الإعلان

 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact