شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أخبار محلية
01 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

الرياشي يناشد الاعلاميين..

publishing date: 01/01/2017 09:55:03
episodes
الرياشي يناشد الاعلاميين..
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
غرد وزير الاعلام ملحم الرياشي عبر موقع تويتر قائلا: "أناشد الزملاء الاعلاميين احترام خصوصية اهلنا الذين فقدوا ابناءهم في اسطنبول، وفق مقتضى القيم التي يتمع زملاؤنا بها. رحم الله شهداءنا الابرار". 
 
 
الإعلان

 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact