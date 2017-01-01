بالفيديو: دخل الى المنزل ووجد زوجته في السرير مع عشيقها... فكيف تصرّف؟

أصيب رجل من ألاباما بصدمة كبيرة عندما دخل الى منزله.



وفي التفاصيل، دخل الرجل الى المنزل ليجد زوجته في السرير مع رجل آخر.



ووثّقت لقطات الفيديو التي أظهرت هذه الحادثة اللحظة الى رأى فيها الرجل هذا المشهد.



وبحسب الفيديو، فقد ظهر وهو يصعد على السرير ويوجّه اللكمات لعشيق زوجته الذي حاول أن يدافع عن نفسه.

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اليكم الفيديو: