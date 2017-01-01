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أمازون... تخزين البضاعة في السماء

publishing date: 01/01/2017 10:00:54
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أمازون... تخزين البضاعة في السماء
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منذ عامين قدمت شركة أمازون طلبا للحصول على إذن باستخدام المناطيد لتخزين المنتجات واستخدامها كقاعدة لتسليم الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار. وقد جرى ملاحظته منذ فترة قريبة من قبل زو ليفيت، محلل في مؤسسة سي.بي إنسايتس لتحليل البيانات والأبحاث.

وبحسب الطلب فإن الطائرات بدون طيار التي ستنطلق مما يطلق عليها اسم المراكز المحمولة جوا لتلبية الطلبات ستستخدم طاقة أقل بكثير من الطائرات التي تنطلق من الأرض.

 وستحلق مراكز تلبية الطلبات على ارتفاع نحو 13700 متر، على أن تتم إعادة تغذيتها بالإمدادات بواسطة "مكوك" أو مناطيد أصغر. 

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