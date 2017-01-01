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أغرب ثنائي... عاشا تحت سقف واحد 20 سنة ولا يتحدثان مع بعضهما!

publishing date: 01/01/2017 10:04:06
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أغرب ثنائي... عاشا تحت سقف واحد 20 سنة ولا يتحدثان مع بعضهما!
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لا بدّ أنّ هذا الثنائي هو الأغرب على الإطلاق !
يعيش هذا الزوج تحت سقف واحد مع زوجته لكنّه لم يوّجه الكلام إليها منذ عقدين.
يعيش أوتو كاتاياما في جنوب اليابان مع زوجته يومي وأولادهما الثلاثة في المنزل نفسه. ولم تكّف الزوجة يومًا عن مخاطبة زوجها، إلا أنّها لم تحصل قط على جواب منه أو أي ردّ أو ابتسامة أو حتّى هزة رأس.
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وكشف ابن الثنائي الياباني البالغ من العمر 18 عامًا صمت والديه بعدما طلب من برنامج تلفزيوني التدخل من أجل إصلاح الوضع، قائلًا إنّه لم يسمعهما يومًا يتخاطبان.
فتم تنظيم لقاء لجمعهما في الحديقة التي التقيا بها في الموعد الغرامي الأوّل لهما وشاهدهما أولادهما من بعيد وهما يتحدثان للمرّة الأولى.
وعبّر الزوج فيما بعد عن استيائه وغيرته من الاهتمام الزائد الذي كانت تخصصه الزوجة للأولاد.
 
 
 
 
 
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