آخر الأخبار 01 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح على ضوء العمل الإجرامي الذي ضرب تركيا والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء من ضمنهم لبنانيين، شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على #بيوقف_القتل_لما publishing date: 01/01/2017 10:51:21