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على ضوء العمل الإجرامي الذي ضرب تركيا والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء من ضمنهم لبنانيين، شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على #بيوقف_القتل_لما

publishing date: 01/01/2017 10:51:21
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على ضوء العمل الإجرامي الذي ضرب تركيا والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء من ضمنهم لبنانيين، شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على #بيوقف_القتل_لما
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